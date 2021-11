Elektrownia w Ostrołęce "traktowana priorytetowo". Tylko nie w wersji na węgiel, ale na gaz

Miała to być ostatnia duża elektrownia węglowa, ale koncepcja się zmieniła. Inwestycja, na którą rząd wyłożył 1,5 mld zł, poszła do rozbiórki. W Ostrołęce powstanie za to blok gazowo-parowy i ma to być "inwestycja strategiczna dla bezpieczeństwa Polski". PKN Orlen i PGNiG potwierdziły gotowość dalszej współpracy przy budowie elektrowni w Ostrołęce, podpisując ważny aneks do umowy.