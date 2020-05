"Elektryki" mogą być znacząco tańsze. Branża proponuje zmiany w prawie

Pandemia koronawirusa skomplikowała drogę do e-mobilności. Dlatego branża przygotowała alternatywne rozwiązania, które mogłyby m.in. ratować marzenia o czystszym powietrzu. Przedsiębiorcom, którzy przodują w zakupach nowych samochodów w Polsce (70 proc. transakcji), aktualne przepisy pozwalają oszczędzić maksymalnie 36 tys. zł przy zakupie auta elektrycznego (to kwota zapowiedzianej rządowej dotacji). Ale można pójść dalej.

Co by to dało? Przykładowo, cena katalogowa Hyundaia Kona Electric wynosi 152,9 tys zł brutto. Przy możliwości odliczenia VAT w wysokości 50 proc., ostatecznie cena wynosi 138 604,50 zł. Przy odliczeniu VAT w wysokości 100 proc. za to auto zapłacimy 124,3 tys. zł, czyli o 14,3 tys. zł taniej.