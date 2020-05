Samochody elektryczne. Ponad 11 tys. jeździ po polskich drogach

Przez pierwsze cztery miesiące 2020 r. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 2136 sztuk - o 45 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 r. Tym samym liczba wszystkich zarejestrowanych elektryków to 11 132. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych zwiększył się do 585 sztuk, natomiast autobusów elektrycznych do 252. Rośnie liczba elektrycznych motorowerów i motocykli (na koniec kwietnia - 6740).