Elon Musk zaskoczy świat jeszcze nie raz. Zobacz kim jest właściciel SpaceX

Elon Musk jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Według indeksu miliarderów portalu Bloomberg ma ponad 41 mld dol. co daje mu 22. miejsce na globie. Biznesmen jest bardzo sprawny, bo w marcu miał na koncie 37,7 mld dol.

Od początku roku jego majątek wzrósł o 14 mld dolarów, najmocniej z całej listy Bloomberga. Najwidoczniej dla niego nie ma większego znaczenia, że świat walczy z pandemią. Jego interesy są na to bardzo odporne.

Zobacz start misji NASA i SpaceX. To historyczny moment

Zresztą o Musku również ze względu na COVID-19 zrobiło się głośno . "Panika jest głupia" - napisał w marcu na Twitterze. Nie wyjaśnił o co dokładnie mu chodzi, ale możemy się domyślać. Wtedy w ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje jego spółek poleciały w dół, sam Musk "zbiedniał" o kilka miliardów, ale szybko odrobił straty.

Zaskakująca kariera właściciela tesli i SpaceX to historia wzlotów i upadków, choć tych pierwszych ma więcej na koncie. Dość powiedzieć, że nikomu wcześniej nie udało się w 10 lat wywrócić do góry nogami świat lotów kosmicznych.

Od katastrofy do sukcesu

Trzecia próba również zakończyła się katastrofą, a SpaceX stanęło nad krawędzią przepaści. Skończyły się pieniądze, upadek SpaceX był realną opcją, więc czwarty start musiał być udany. Tak to już jest u Muska. Próbuje tak długo aż się udaje.

Teraz kontrakt z NASA sprawi, że jego pozycja na liście najbogatszych może się szybko zmienić. Dla przeciętnego obserwatora Elon Musk to człowiek sukcesu z ostatnich kilku lat, ale to nieprawda

Elektryczne samochody z logo Tesli i podbój kosmosu to nie wszystko. PayPal też został tknięty przez tego Midasa biznesu. Wprawdzie nie jest bardzo popularny w Polsce, ale na świecie to obecnie najpopularniejsza alternatywa dla osobistych kont bankowych.

Widać to doskonale w sklepach internetowych gdzie zawsze albo prawie zawsze znajdziemy wtyczkę, umożliwiająca zakupy za pośrednictwem tej platformy.

A to właśnie Elon Musk był jednym z inwestorów, który założyli tę firmę w 1999 r. Swoje udziały w PayPal-u, sprzedał niedawno eBay-owi za 1,5 mld dolarów. Tesla Motors, z którą jest od kilku lat najmocniej kojarzony to kolejna historia sukcesu. W biografii doskonale opisuje to jedna z anegdot.