Emeryci nie radzą sobie z drożyzną. Mają już ponad 10 mld zł długu

Chociaż ceny podskoczyły o kilkadziesiąt procent to nie jest powód do narzekania a to dlatego ponieważ uposażenie przedemerytalne wynosi aż 1229 zł , można jeszcze dużo odłożyć , ciekawe czy posłowie i senatorowie chcieli by otrzymać w takiej wysokości świadczenie ?????