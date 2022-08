Jest decyzja rządu. Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca roku

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 23 sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku. Wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. oznacza, że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.