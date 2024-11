Emerytura dla urodzonych przed 1969 r. Ten dokument będzie niezbędny

Znowu bzdury przecież roczniki od 1959 do 1968 roku urodzenia nie przejdą na emeryturę pomostową choć mają przyznane przez zus 15 lat pracy lub więcej w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze do 2008 roku .Proste bo należy mieć choć jeden dzień pracy w tych warunkach po 1 stycznia 2009 roku.Czemu tak bo miernoty z Sejmu taką ustawę wydali 1 stycznia 2024 roku i tak pokopali ustawę że nikt nie przebrnie przez te schody.Majac przyznane 24 lata i 10 miesięcy pracy w szczególnych warunkach do 2008 roku 31 grudnia przez zus Sosnowiec nie otrzyma się emerytury pomostowej bo brakuje ten jeden dzień pracy po 1 stycznia 2009 roku.No kutwa Bareja tego by nie wymyślił a nasze debile z Sejmu wymyśliły . Chore to nasze Państwo.