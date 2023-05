Emerytura przed trzydziestką i 2 mln dol. na koncie. Oto prawdziwy sekret oszczędzania

Dwudziestokilkuletnia mieszkanka Nowego Jorku zrezygnowała z pracy po siedmiu latach, kiedy tylko udało jej się zgromadzić wystarczający kapitał. J.P. Livingston (to jej pseudonim) na swoim blogu The Money Habit opowiedziała o swojej wieloletniej pasji do osiągnięcia niezależności finansowej. Już w wieku 12 lat, po przeczytaniu "Bogatego ojca, biednego ojca", książki o finansach osobistych, zainteresowała się oszczędzaniem i inwestowaniem. Jej historię opisał portal cnbc.com