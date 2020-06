wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 37 minut temu

Emilewicz przeciwna pomysłom Brukseli. Jak przekonuje, o gospodarce opartej na węglu zdecydowała Moskwa

Wicepremier Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla "Financial Times" przekonuje, że jakiekolwiek plany UE dotyczące sfinansowania odbudowy po epidemii koronawirusa z dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 byłyby dla Polski "absolutnie nie do przyjęcia".

