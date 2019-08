Emilewicz: w sprzedaży są nadal "kopciuchy"

- Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów. Chcemy to zmienić - podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.