Energylandia bije kolejne rekordy. Zobacz czym kusi największy park rozrywki w nowym sezonie

Za rosnącą liczbą atrakcji podążają statystyki odwiedzin. W 2018 r. Energylandie odwiedziło - 1,5 mln gości. Rok wcześniej zrobiło to 1,2 mln, w 2016 r. w Zatorze ugoszczono milion turystów. W 2015 r. było ich pół miliona , a w 2014 r - 250 tys. osób. Z tymże 2014 r. był pierwszym w historii i park otworzył swoje podwoje dopiero w lipcu. Co najbardziej napędza gości i zyski?

Ta gigantyczna zabawka jest z kolei rekordzistą świata w swojej kategorii. Kategoria to niezwykła, bo jest to połączenie zwykłego roller coastera z wodnymi atrakcjami. Najpierw wywozi pasażerów na 60 metrów w górę i z prędkością 110 km/h ślizga się po wodzie. W Zatorze dobrze wiedzą, że atrakcje typu "naj" przyciągają szczególnie, dlatego nie spoczywają na laurach.

- Lubimy bić rekordy i już wkrótce kolejny będzie na naszym koncie. Budujemy największego na świecie drewnianego rollercoastera. Premierę zaplanowaliśmy wprawdzie na 2020 r., ale jeżeli uda nam się go szybciej zbudować, to zastrzegam, że otwarciem możemy zaskoczyć - mówi tajemniczo Kojder.

- W naszej pięcioletniej historii nie było u nas żadnego wypadku. Nigdy nikomu nic się nie stało na naszych urządzeniach. Przeglądy odbywają się codziennie. Bramy otwieramy o 10, ale nasi mechanicy pracę zaczynają o 4 rano, po to by wykonać niezbędne przeglądy, głównie zabezpieczeń i działania hamulców - mówi Kojder.

- Wszystkie atrakcje mają też odbiory od Urzędu Dozoru Technicznego. Dzieję się to mimo tego, że zgodnie z prawem dotyczy to tylko atrakcji, które kręcą się wokół własnej osi. My jednak wypracowaliśmy indywidualny system odbiorów z Urzędem Dozoru Technicznego. Sprawdzamy więcej niż trzeba. Bezpieczeństwo i dobra zabawa to nasze priorytety - wyjaśnia nasz rozmówca.