Era sztucznej inteligencji. O tym będzie się mówiło tej jesieni

Gdzie dziś jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój AI? Kluczową rolę bez wątpienia odgrywają modele generatywne, jak GPT-4, które potrafią tworzyć treści, także artystyczne, oraz odpowiadać na pytania. Te najnowszej generacji są jeszcze bardziej precyzyjne, efektywne i skupione na kontekście.

Intensywnie rozwija się deep learning, co widać wyraźnie w takich dziedzinach jak przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie mowy czy analiza sekwencji biologicznych (lepsze zrozumienie organizmów to skuteczniejsze metody leczenia chorób). Transformery (sieci neuronowe, które potrafią rozpoznawać głos czy przetwarzać język naturalny) znajdują obecnie zastosowanie m.in. w biologii obliczeniowej.

Ten rok to także rozwój technik transfer learningu, które umożliwiają AI wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas realizacji jednego zdania do poprawy wyników w innym.

Ciekawym zjawiskiem jest w końcu kwantowa sztuczna inteligencja (quantum AI), wykorzystująca zasady mechaniki kwantowej do analizy i przetwarzania ogromnych i bardzo złożonych zbiorów danych z niespotykaną dotychczas prędkością.

Lepsza diagnostyka i ochrona finansów

Zastosowanie AI jest bardzo szerokie. W przemyśle sztuczna inteligencja wspiera automatyzację procesów produkcyjnych, monitoruje jakość i optymalizuje zasoby. W logistyce planuje trasy, zarządza magazynami i przewiduje popyt. W medycynie pomaga w diagnozowaniu chorób i wyborze najlepszej terapii. W sektorze finansowym analizuje ryzyko, wykrywa próby oszustw, przewiduje trendy rynkowe.

O kluczowych wyzwaniach i trendach w tym ostatnim eksperci będą dyskutować podczas zbliżającego się 28. Banking & Insurance Forum (14-15 października, The Westin Warsaw Hotel). Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie związane m.in. z wdrażaniem nowych technologii, także w kontekście stabilności i bezpieczeństwa finansów, optymalizacji kosztów związanych z wykorzystaniem AI w biznesie, regulacji prawnych czy zarządzania ryzykiem. Dużo miejsca w programie forum zajmują też zagadnienia związane z odpornością sektora na cyberzagrożenia oraz rozwojem aplikacji cyfrowych i wdrażaniem europejskich regulacji dotyczących identyfikacji elektronicznej. Ciekawą kwestią jest zarządzanie ryzykami klimatycznymi w ubezpieczeniach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Drugim ważnym wydarzeniem z perspektywy sektora finansowego będzie 16. Fintech&Insurtech Digital Congress (2 grudnia, The Westin Warsaw Hotel). Podczas kongresu eksperci będą rozmawiać m.in. o wpływie rewolucji cyfrowej na sektor, roli sztucznej inteligencji, biometrii behawioralnej i analityki danych w transformacji cyfrowej, znaczeniu ekologicznej bankowości i zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na rolę ESG, a także nowoczesnych standardach usług płatniczych (open banking i embedded finance) oraz zastosowaniu nowych technologii w sektorze MedTech.

Nowe technologie zmieniają też sposób zarządzania współczesnymi miastami, o czym będą rozmawiać uczestnicy 19. SMART City Forum (18-19 listopada, The Westin Warsaw Hotel). Agenda wydarzenia zawiera takie zagadnienia jak m.in. optymalne wykorzystanie dofinansowań na rozwój technologiczny, cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządowych, niezależna energetyka miejska, w tym odnawialne źródła energii, nowe technologie w infrastrukturze i mobilności wspierające ideę Smart City czy potencjał danych i AI w zarządzaniu miejskim.

Kwantowe przyspieszenie

Sztuczna inteligencja staje się również kluczowym partnerem człowieka w pracy. Generatywna AI tworzy treści i zaawansowane analizy, zarządza projektami, a w działach IT jest wykorzystywana do generowania kodów czy debugowania (redukowania liczby błędów w oprogramowaniu).

Zaawansowane boty zajmujące się obsługą klienta, stale doskonaląc odpowiedzi na złożone pytania, są już w stanie interpretować emocje i intencje rozmówcy. A to kolejny krok w kierunku AI, która może postrzegać i wchodzić w interakcję ze światem w sposób, który przypomina ludzką percepcję.

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które dziś sektor handlowy może wykorzystywać do prognozowania popytu, zarządzania zapasami czy personalizacji doświadczeń konsumentów. O potencjale AI, także w kontekście cyberbezpieczeństwa i zaufania klientów, będą dyskutować uczestnicy 6. RetailTech Congress (29 października, The Westin Warsaw Hotel). W centrum ich uwagi znajdą się też takie tematy jak m.in. automatyzacja, strategie i trendy w branży handlowej, x-commerce, wszechobecny omnichannel i zrównoważony rozwój.

Wspomniana już Quantum AI ma wreszcie potencjał, by przekształcać całe branże. Jak? Przyspieszając prace nad odkrywaniem nowych typów leków, przeprowadzając złożone analizy rynków finansowych czy tworząc bardziej precyzyjne prognozy w kontekście zmian klimatycznych.

Trzeba pamiętać, że tak dynamicznie zmieniające się otoczenie technologiczne odgrywa znaczącą rolę w kwestii bezpieczeństwa kraju, również w kontekście przemysłu energetycznego, telekomunikacyjnego oraz cyberzagrożeń. Wiedzą o tym organizatorzy kongresu Bezpieczeństwo Polski – Total Security (21-22 października, The Westin Warsaw Hotel). Zaplanowane debaty i prezentacje będą poruszały takie tematy jak m.in. suwerenność technologiczna Polski, bezpieczeństwo energetyczne i telekomunikacyjne, zagrożenia cybernetyczne czy bezpieczeństwo danych, ochrona informacji strategicznych oraz zarządzanie infrastrukturą chmurową. Ważnym punktem będzie również edukacja i komunikacja w czasie zagrożeń, w tym umiejętność rozpoznawania fake newsów.

Większe możliwości, jeszcze więcej danych

Modele AI to coraz bardziej złożone systemy, które wymagają coraz większej ilości danych źródłowych i mocy obliczeniowej oraz zasobów do treningu. Wyzwaniem jest zapotrzebowanie na moc wykorzystywaną w procesie ich trenowania (learning) i wnioskowania (inferencing). I tak na przykład do wytrenowania modelu GPT-3 wykorzystano 45 TB danych tekstowych. Koszty szacuje się na ponad 4 mln dolarów. Gros tej kwoty stanowiły wydatki związane z zabezpieczeniem mocy obliczeniowej, a więc m.in. energii wykorzystanej do zasilenia wydajnych serwerów oraz pamięci masowych.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) za dwa lata centra danych będą zużywać ok. 800 TWh energii elektrycznej rocznie. Dla porównania w 2023 r. Polska wyprodukowała ok. 166 TWh. Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań jest więc zabezpieczenie większego wolumenu energii przy jednoczesnym dbaniu, by źródła jej pozyskania były zeroemisyjne.

Transformacja sektora energetycznego w kierunku zrównoważonych źródeł energii to temat wiodący jubileuszowego 40. EuroPOWER & OZE POWER (7-8 listopada, The Westin Warsaw Hotel). Eksperci będą dyskutować m.in. o zagrożeniach cybernetycznych, rozwoju energii wiatrowej, kosztach transformacji energetycznej dla polskiego przemysłu, energii jądrowej (inwestycje, koszty, bezpieczeństwo i współpraca z OZE) oraz magazynowaniu energii. Ważną kwestią będzie również rola danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w optymalizacji sektora.

Nowy model gospodarki

Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że dane to dziś rzecz kluczowa, a data economy to nowy model gospodarki, który opiera się na gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych. W obecnej rzeczywistości sukces w każdej branży zależy właśnie od efektywnego zarządzania danymi.

O tym, co to znaczy w ujęciu ekonomicznym, biznesowym, rynkowym i prawnym, eksperci dyskutują co roku w Warszawie podczas Data Economy Congress. Poruszane zagadnienia są poddawane analizie z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, narzędzia analityczne, jakość danych oraz AI. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się wiosną.

Świat nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, zmienia się tak dynamicznie, że chcąc być na bieżąco, trzeba cały czas śledzić trendy i najnowsze odkrycia innowatorów. Tym bardziej że wpływ, jaki AI oraz inne technologie mają na poszczególne sektory oraz życie każdego z nas, jest coraz większy. Warto w tej sprawie trzymać rękę na pulsie.

