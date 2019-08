Etat to przeżytek. Polacy szukają innych rozwiązań

Aż 29 proc. badanych twierdzi, że woli elastyczne formy pracy - wynika z badania ManpowerGroup, które cytuje "Rzeczpospolita". To oznacza, że już blisko co trzeci Polak poszukujący pracy woli formę zatrudnienia bardziej dostosowaną do własnych potrzeb, jak kontrakt, zatrudnienie projektowe czy pracę na pół etatu. Sytuacja zmienia się dynamicznie, bo jeszcze dwa lata temu był to co czwarty badany (18 proc.).