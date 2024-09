Euro w Polsce? "Najwcześniej za 10 lat". Prezes NBP zabrał głos

- Po mniej więcej 10 latach, jak będziemy mieli poziom PKB w sile nabywczej Niemiec, jeśli będą jacyś chętni, to mogą rozpocząć dyskusję o wchodzeniu do strefy euro. Wtedy z czysto ekonomicznego punktu widzenia, konkurencyjnego utrzymania tempa wzrostu ta dyskusja ma jakikolwiek sens - powiedział Glapiński podczas wykładu.

Euro w Polsce. Prezes NBP komentuje

To nie pierwszy raz, kiedy prezes NBP wypowiada się o wejściu Polski do strefy euro.

- Dopóki jestem prezesem NBP, Polska do strefy euro nie wejdzie - deklarował w 2022 roku Adam Glapiński. Jak stwierdził, byłoby to "wejście do orszaku Niemiec". Jego zdaniem wejście naszego kraju do eurozony mogłoby mieć negatywne skutki m.in. dla modernizacji armii.