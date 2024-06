Euro w Polsce. Jaśniej się nie da. Polacy mówią, co myślą o wspólnej walucie

49 proc. Polaków uważa, że nasz kraj w ogóle nie powinien przyjmować euro - wynika z badania CBOS. Co dziesiąty ankietowany chce, by stało się to za więcej niż 10 lat, a co piąty - w ciągu najbliższej dekady. Tych, którzy są gotowi na wprowadzenie europejskiej waluty wkrótce, jest niewielu.