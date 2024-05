Limit w płatności gotówką. Unia Europejska zadecydowała

Limity w płatności gotówką w UE

Co się zmieni po podjęciu decyzji przez UE? Gdy jedna ze stron transakcji to przedsiębiorca, to płatności gotówkowe będą możliwe jedynie do kwoty 10 tys. euro. Ponadto osoba płacąca gotówką powyżej 3 tys. euro za różne usługi czy produkty będzie poddana identyfikacji.