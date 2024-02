Europa coraz bardziej srebrna. Doświadczeni pracownicy chcą dalej pracować

Dane demograficzne dla krajów Unii Europejskiej są mało pozytywne — zamożne kraje zachodnie doświadczają procesu starzenia się społeczeństwa . Analiza statystyk z 2019 roku pokazuje, że największą grupę młodych ludzi, w porównaniu do całkowitej liczby mieszkańców, można zaobserwować w Irlandii, gdzie stanowią oni 20,5 proc. populacji. Na drugim miejscu jest Francja z 18,0 proc., a na trzecim Szwecja z 17,8 proc.

Niemcy siwieją bardziej od Szwecji

Z kolei kraje z najmniejszym odsetkiem młodych ludzi to Włochy z 13,2 proc., Niemcy z 13,6 proc., oraz Malta i Portugalia, gdzie ten wskaźnik wynosi 13,7 proc.

Mediana wieku ludności w krajach UE-27 stale rośnie. Na początku 2019 roku wynosiła 43,7 lat, co oznacza, że połowa ludności UE-27 była starsza, a druga połowa młodsza od tej wartości. W poszczególnych krajach członkowskich UE-27 mediana wieku wahała się od 37,7 lat w Irlandii i na Cyprze do 46,7 lat we Włochach. Te dane potwierdzają strukturę wiekową ludności w tych krajach.