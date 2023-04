Europejski urząd sprawdzi, czy ChatGPT nie łamie RODO. Jest komunikat

Duże wątpliwości ws. ChatGPT

W money.pl szczegółowo opisywaliśmy wątpliwości, jakie wzbudza ChatGPT w związku z ochroną danych osobowych Europejczyków . Eksperci Fundacji Panoptykon na naszą prośbę wskazali cztery wątpliwości związane z chatbotem. Są to:

Trudne dni przed OpenAI

OpenAI otrzymało 20 dni na ustosunkowanie się do wątpliwości i usunięcia uchybień. W przeciwnym przypadku firmie grozi grzywna w wysokości do 4 proc. rocznych globalnych obrotów.

Ta decyzja wywołała lawinę. Jak już pisaliśmy w money.pl, podobny krok rozważa niemiecki urząd ochrony danych. Berlin zresztą już zwrócił się do swojego włoskiego odpowiednika, by skonsultować się w tej kwestii – podawał "Handelsblatt". Z Włochami kontaktowały się również nadzory odpowiedzialne za ochronę danych osobowych: z Irlandii, Francji oraz Kanady. AI była też przedmiotem dyskusji w amerykańskim Białym Domu – podawały wspólnie agencja Reutera i "The Canadian Press".