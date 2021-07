Eurostat zmienia wyliczenia. Bezrobocie w Polsce jednak nie było najniższe w UE

victor 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Gdy wracalem z Polski po 3-5 miesiacach i tak co roku przez cala dekad to powietrze po wyjsciu z lotniska (JFK), ktore ma swoj specyficzny zapach przynajmniej ja je czuje sprawialo radosc i nic to nie bylo, ze po powrocie z Polski dochodilo sie do siebie przez dwa tygodnie.