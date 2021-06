Morawiecki w rozmowie z amerykańskim "Newsweekem". "Mamy najniższe bezrobocie w UE"

W rozmowie premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że polska gospodarka przeszła łagodniej przez kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. A to za sprawą tzw. tarcz antykryzysowych.

- Ochroniliśmy miejsca pracy. Mamy obecnie najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Pomogliśmy także firmom przejść przez najtrudniejszy okres w 2020 roku. Dzięki temu, że zachowały one swój udział w rynku, a także zdolność do ekspansji i zdolności eksportowe, widzimy teraz bardzo silne ożywienie - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Jednym ze środków służących do realizacji tego celu mają być nowe rynki eksportowe dla polskich firm. W najbliższych latach trzeba dla nich znaleźć nowe przestrzenie do rozwoju, gdyż, jak stwierdził szef polskiego rządu, wiele polskich firm jest dziś "zbyt dużych, by prowadzić działalność tylko w Polsce", ale jednocześnie wciąż zbyt małych, by rzucić wyzwanie największym.