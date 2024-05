Fala danych zza oceanu. Wiemy, co z inflacją. Złoty już reaguje

Inflacja bazowa w USA powyżej prognoz

Wyniki sprzedaży detalicznej

W środę poznaliśmy też inne dane - wyniki sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna w kwietniu nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym. To dane gorsze od prognoz - te wskazywały na wzrost o 0,4 proc. Wynik przed miesiącem to - po korekcie - 0,6 proc.

Złoty reaguje

Po ogłoszeniu danych widoczna była zmiana kursów walut. Nie był to jednak ruch głęboki - para euro/dolar zmieniła notowania o 0,3 proc. W przypadku polskiej waluty zmiana była nieco większa, bo sięgnęła niema 0,50 proc. Przełożyła się to na zmianę wartości dolara o ok. 2 grosze - z 3,94 do 3,92 zł.