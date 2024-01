"Financial Times" o zmianie rządu w Polsce. "Demokracja potrafi się odgryźć"

Artykuł w dużej mierze przybliża czytelnikom to, co wydarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Autor przypomina, że gdy w maju 2022 roku Donald Tusk zapowiedział porządki "żelazną miotłą" w kraju spustoszonym przez osiem lat rządów populistów, wielu komentatorów powątpiewało.

- Jeśli wygramy wybory, to naprawimy wszystko, co oni zepsuli w wymiarze sprawiedliwości. Trzeba natychmiast unieważnić wszystkie decyzje, które sprawiły, że nasza konstytucja zamieniła się w pusty papier. Musimy zrobić porządek w telewizji publicznej. Wielu ludzi tam pracujących, za to, co tam robią, powinno odpowiedzieć karnie. Dajcie mi po wyborach 400 dni i zrobię porządek żelazną miotłą. A potem niech stery przejmą ludzie o delikatniejszych zamiarach - mówił Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Lublina.