Finlandia po raz szósty najszczęśliwszym krajem świata. Zaskakuje miejsce Polski

Też bym był szczęśliwy gdyby w domciu zimno było i trzeba było się grzać z żonką codziennie i kilka razy ale u nas w Polsce CIEPLUTKO węgla pod dostatkiem i żonka tylko pretensje ma do wszystkiego !!!!! Ale nasz KRÓL TUSK to wszystko zmieni !!!! Węgla nie będzie i rozłąka będzie !!!!! TYLKO TUSK Nasz Król Samozwańczy !!!! JUŻ WIECIE NA KOGO GŁOSOWAĆ BY SZCZĘŚLIWYM BYĆ !!!!!