Firmy kurierskie przygotowują się na rekordowy przedświąteczny okres. Przez lockdown

Listopad to swoisty początek najgorętszego okresu w roku dla rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) - na początku tego miesiąca pojawiają się bowiem pierwsze oferty świąteczne w sklepach. Tym samym rozpoczyna się szczyt paczkowy, który potrwa niemal do końca grudnia.

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" dr Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, przekonuje, że w listopadzie i grudniu liczba wysyłanych paczek wzrasta o ok. 30-50 proc. w porównaniu z pozostałymi miesiącami w roku.

To oznacza, że tegoroczny Black Friday przeniesie się - przynajmniej częsciowo - do internetu. Przypada on bowiem na 27 listopada, a tego dnia nadal mają obowiązywać restrykcje ograniczające działalność sklepów i centrów handlowych.