Jest projekt. Polacy dostaną dwie podwyżki

Płaca minimalna 2023

W ocenie skutków regulacji podano, że dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 10,7 mld zł dodatkowego dochodu. Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,7 mln osób.

"Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób. Dotyczy to także osób starszych i niepełnosprawnych" - napisano.