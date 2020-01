Fiskus zażądał 24 mln zł podatku. Przez trzy lata go nie ściągnął

Sprawę opisuje wtorkowa „Gazeta Wyborcza” . Po przeprowadzonej kontroli skarbówka zażądała, by gigant odzieżowy zapłacił 24 mln zł.

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że LPP w roku 2011 przeniosło znaki towarowe Reserved i Cropp do swojej spółki na Cyprze, a z niej do firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W roku 2014 powtórzono ten manewr z markami House, Mohito i Sinsay. Efekt podatkowy był taki, że w Polsce spółka LPP raportowała wyższe koszty, co obniżało należny fiskusowi podatek. Po fali krytyki za optymalizację podatkową, LPP wróciła ze swoimi znakami do Polski w 2015 r. – czytamy w dzienniku.

„Wyborcza” spytała Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku o to, czy spółka zapłaciła zaległy podatek, czy sprawa się przedawniła. „Takie informacje objęte są tajemnicą” – odpowiedzieli urzędnicy.

Doradca podatkowy, z którym rozmawiał dziennikarz gazety, uważa że mogło dojść do przedawnienia. - Jeśli pismo przerywające bieg przedawnienia zostanie źle zaadresowane albo trafi do pełnomocnika, który w momencie doręczenia pełnomocnikiem już nie jest, to sprawa upada – powiedział.