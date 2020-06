Fiskus znowu w akcji. Wracają kontrole

Skarbówka wraca do kontrolowania podatników. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", przedsiębiorcy obawiają się, że fiskus będzie wydawał niekorzystne decyzje. A wielu wciąż mierzy się ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią.

Firmy miały kilka tygodni "oddechu". Jednak fiskus odmraża kontrole, a jest się czym zajmować. Ministerstwo Finansów podaje, że w I kwartale 2020 r. wszczętych zostało 480 nowych kontroli celno-skarbowych. Za to w kwietniu tylko 12.

Zdaniem Dariusza Malinowskiego, partnera w KPMG, przedsiębiorcy muszą się przygotować na trudny okres. Kontrole ruszyły już pełną parą. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", do firm trafiają już m.in. wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka czy żądania udostępnienia określonych dokumentów.

Oznacza to konieczność oddelegowania pracowników do kontaktów z kontrolerami i odsunięcia ich od codziennych zadań. Tymczasem wiele osób pracuje zdalnie, co dodatkowo komplikuje sytuację.