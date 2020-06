Koronawirus. Premier Morawiecki: 100 mld zł na 100 dni epidemii

Zaznaczył, że pandemia nie jest całkiem za nami, ale mamy ją w znacznym stopniu pod kontrolą. Co – zdaniem premiera - daje szansę na szybki powrót do normalności.

- Drugie to adekwatna i w miarę szybka reakcja rządu na to, co się dzieje. Drzewo jest zdrowe, ale mamy chore gałęzie. Jedną z nich jest branża restauracyjna, apeluję do premiera, by rozważył niski, 8-procentowy VAT dla tej branży - dodał Kaźmierczak.