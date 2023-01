Fitch wystawił Polsce rating. Tak oceniają naszą gospodarkę

Wzrost gospodarczy Polski

Według Fitch, czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową "A" poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej.