Pokazali prawdziwą dziurę budżetową Polski. Ta kwota poraża

Wtedy podawali, że prawdziwy deficyt budżetu Polski w 2023 r. powinien wynieść ponad 206 mld zł. Okazuje się, że to nieaktualna kwota. Według ich obliczeń dziura budżetowa Polski to 235 mld 027 mln 545 tys. zł, czyli ponad 235 mld zł.

To kwota o ponad 167 mld zł wyższa od tej, którą oficjalnie zapisał w ustawie budżetowej rząd. Z szacunków rządzących wynika, że dziura budżetowa w 2023 r. ma wynieść "tylko" 68 mld zł.

Nieprzejrzyste finanse publiczne

"W 2023 r., podobnie jak w poprzednim, rząd założył bowiem finansowanie różnych zadań państwa poprzez wykorzystanie instrumentów pozostających poza sektorem finansów publicznych w ujęciu ustawy o finansach publicznych" – przekonują autorzy raportu. Byłym pracownikom MF chodzi o wypychanie wydatków do funduszy celowych ulokowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

O wypychaniu wydatków państwa poza jego budżet kraju pisaliśmy w money.pl wielokrotnie. Ekonomiści – domagający się przejrzystości finansów publicznych – krytykują za to Prawo i Sprawiedliwość od lat. Przed kilkoma miesiącami zresztą MF w piśmie do Rady Dialogu Społecznego napisało wprost, że nie zna planów finansowych funduszy przy BGK .

600 mld zł poza kontrolą parlamentu

Widać to przy porównaniu długu państwa liczonego metodologią krajową a unijną, która zlicza wszystkie fundusze celowe PiS-u. Eksperci zauważają, że różnica pomiędzy różnymi miarami długu publicznego zgodnymi z metodologią krajową a miarą unijną (tzw. dług EDP) jest wskaźnikiem skali łamania zasad przejrzystości, choć wskaźnikiem niedoskonałym.

Ta różnica rośnie zgodnie ze strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych "do 421,8 mld w 2023 r. i do astronomicznej kwoty 638,3 mld zł w 2026 r." – piszą eksperci. Dla porównania różnica ta w 2016 r. wynosiła około 44 mld. Są to kwoty, na które parlament nie ma wpływu.