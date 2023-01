Marian Banaś bierze się za budżet. Finanse państwa pod lupą NIK

Dziennikowi informację o tym, że trwa kontrola "opracowania ustawy budżetowej na 2023 r." potwierdziło Ministerstwo Finansów . NIK natomiast ucięła temat, ograniczając się do stwierdzenia, że procedury trwają.

Budżet państwa. Co konkretnie sprawdzi NIK?

"DGP" zauważa, że kontrolerzy pod lupę mogą wziąć m.in. proces wypychania wydatków do funduszy celowych . Ich zainteresowaniem cieszyć się też może sposób finansowania samorządów .

Rozmówca dziennika jednak ocenia działanie Izby jako uzasadnione. Podkreśla, że coraz więcej wydatków państwa jest wypychanych z budżetu państwa do funduszy celowych. Jego zdaniem ma to na celu "ominięcie konstytucyjnych progów dopuszczalnego zadłużenia państwa" .

Marian Banaś wyrażał zaniepokojenie stanem finansów publicznych

Rzecznik NIK Łukasz Pawelski w odpowiedzi na pytania gazety podkreśla, że taka kontrola była ujęta w planie pracy Izby na 2022 r., jak i na 2021 r. W ocenie "DGP" to wygląda na nową praktykę NIK od momentu uchwalania budżetów w trakcie pandemii koronawirusa. To właśnie wtedy zwiększyły się tendencje wypychania wydatków do funduszy celowych.