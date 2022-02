Fitch zdecydował ws. ratingu Polski. Mówi o dużej inflacji i problemach z KE

Rząd zdał kolejny test wiarygodności. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych utrzymała dotychczasową ocenę Polski bez zmian . Fitch nadał rating na poziomie "A-" (to siódma ocena w skali do dwudziestu).

Jednocześnie perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym . To oznacza, że eksperci Fitch nie przewidują, by w najbliższym czasie było duże prawdopodobieństwo obniżenia oceny Polski.

- Odpowiedzialna polityka gospodarcza i fiskalna polskiego rządu przynosi efekty. Potwierdza to najnowszy rating agencji Fitch - komentuje decyzję agencji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Zobacz także: Money. To się liczy

Mocna gospodarka, ale z problemami

Ministerstwo Finansów w komentarzu pominęło jednak dwie istotne uwagi agencji Fitch, które mają mniej pozytywny wydźwięk. Eksperci wskazali na "znaczące ryzyko przegrzania" . Mają tu na myśli bardzo silny wzrost cen . Oceniają, że średnia inflacja ma osiągnąć w 2022 roku najwyższy poziom 7,8 proc. To spowoduje wzrost stóp procentowych w okolice 4 proc.

W ocenie Fitcha, biorąc pod uwagę wielkość dostępnej puli środków (36 mld euro w formie dotacji i pożyczek), Polska będzie dążyła do osiągnięcia kompromisu z KE w celu rozwiązania sporów .

Rating Polski. Szanse i zagrożenia

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.