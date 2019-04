Fundusz strajkowy. Na koncie ponad 7 mln zł. Wiemy, kiedy ruszą wypłaty

Co z tymi pieniędzmi? Będą rozdysponowane pomiędzy strajkujących nauczycieli. Ale - co zrozumiałe - nie dla wszystkich wystarczy. Gdyby podzielić zebraną kwotę na liczbę strajkujących nauczycieli, to każdy otrzymałby raptem kilkadziesiąt złotych. Dlatego trzeba wybrać, kto dostanie pieniądze.

Osoba, która zechce otrzymać jednorazową pomoc z funduszu strajkowego, będzie musiała się zgłosić do komitetu strajkowego we własnej szkole. To jego przewodniczący będą składać wniosek o wypłatę pieniędzy do centrali.