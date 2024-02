Fuzja Orlenu z Lotosem. Morawiecki zabiera głos. "Nie będzie odkręcona"

- Fuzja Orlenu z Lotosem ma wielki sens z punktu widzenia biznesowego dla akcjonariuszy, dlatego mam nadzieję, że ona nie będzie odkręcona - powiedział we wtorek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Nie mam wątpliwości, że to była transakcja przeprowadzona we właściwy sposób - dodał.