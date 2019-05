GDDKiA zrywa dwie umowy. Budowa kluczowych ekspresówek zagrożona

Komunikat dla kierowców oznacza tylko jedno - konieczność uzbrojenia się w cierpliwość. Oba fragmenty nowych ekspresówek miały być jednymi z kluczowych - to bowiem "wylotówka" z Warszawy oraz początek Via Baltiki. GDDKiA nie ukrywa, że zerwanie umów oznacza "zagrożenie" zaplanowanych terminów (już dziś wynoszą po kilka miesięcy).

Pierwszy z odcinków, z którego zejść musi firma Rubau Polska to niespełna siedmiokilometrowy fragment S7, który miał powstać za 221 mln zł do marca 2021 r. Jeśli nie zostanie, to domknięcie w terminie "ekspresówki" z Warszawy do Radomia i dalej do Krakowa okaże się niemożliwe.