Gigant zwolnił 2,5 tys. pracowników. Interweniowała PIP. Oto, ile dostali pieniędzy

PKP Cargo - oto przykład jak politycy potrafią zarżnąć kurę znoszącą złote jajka. Była to jedna z niewielu przynoszących znaczące zyski spółka powstała po rozczłonkowaniu dawnego państwowego molocha PKP. Przez lata bez żadnych większych kłopotów przetrwała nasze lokalne i światowe kryzysy. Do czasu. Czyli do momentu gdy mocno wzięli się za nią politycy. Najpierw PiS, potem PO. PiS najpierw wpędził PKP Cargo w kłopoty ekonomiczne, a potem PO w ramach ratowania spółki postanowił ją ... zlikwidować. Najpierw przez pozbycie się taboru kolejowego (?!). Znamienne jest, że nagle jak spod ziemi wyrośli jacyś obserwatorzy, którzy zaczęli z ogromnym zainteresowaniem przyglądać się likwidowanemu majątkowi i przymierzać do wejścia w lukę po PKP Cargo. I co szczególnie ważne, wszyscy oni reprezentują niemiecki biznes kolejowy ... Nawet już sobie nie zadaję pytania czemu akurat w przypadku tego rządu się temu nie dziwię ?