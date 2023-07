Gigantyczna korporacja wpisana na listę sponsorów wojny. Płaci podatki w Rosji

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) argumentuje swoją decyzję o wpisaniu Unileveru na międzynarodową listę sponsorów wojny faktem, że spółka odprowadza znaczne kwoty w podatkach do rosyjskiego budżetu państwa. W jej ocenie wspiera w ten sposób gospodarkę Rosji i przyczynia się do kontynuowania agresji na Ukrainę.

Unilever wciąż działa w Rosji

Agencja podaje, że Unilever zatrudnia w Rosji ponad 3 tys. pracowników . W 2022 r. rosyjski oddział odpowiadał za 1,4 proc. całych obrotów korporacji i 2 proc. jej zysku netto , który w 2022 r. wyniósł 8,03 mld euro. To wzrost o niemal jedną czwartą w stosunku do 2021 r.

Zdaniem NAZK obroty firmy w Rosji wzrosły do 60,1 mld euro. Natomiast sprzedaż produktów na rynku rosyjskim zwiększyła się we wszystkich kategoriach, a najbardziej w branży kosmetycznej .

A przecież – jak przypomina Agencja – po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Unilever zobowiązał się do zawieszenia wszelkiego importu i eksportu swoich produktów do i z Rosji, jak również do wstrzymania wszystkich wydatków na media i reklamę w tym kraju. A jednak od wybuchu wojny zysk rosyjskiego oddziału podwoił się z 4,8 mld rubli (56 mln euro) w 2021 r. do ponad 9,2 mld rubli (108 mln euro) w 2022 r.