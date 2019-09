Gminy nie chcą kamienic. Mają powód. Połowa mieszkańców zalega z czynszem

Zaległości to jakiś logiczny powód, dla którego miasto stołeczne Warszawa może wcale nie chcieć "odzyskiwać" kamienic. Nawet tych nielegalnie oddanych udawanym właścicielom. Miasto nawet zaskarża decyzje komisji weryfikacyjnej, czyli… wychodzi na to, że nie chce odzyskiwać nieruchomości. Tak jest m.in. w przypadku domu na ul. Rakowieckiej 33.

Po co brać te kamienice, skoro trzeba do nich tylko dopłacać i użerać się z zalegającymi lokatorami? A w ekstremalnych przypadkach łożyć wielkie pieniądze na remonty zdewastowanych lokali, czy klatek? Niech martwi się tym prywatny właściciel - tak mogą myśleć włodarze miasta.

Nawet 30 miesięcy zaległości

Skoro przeciętna zaległość to 10,7 tys. zł, to oznacza, że ci, którzy się mijają z płatnościami - co nie zawsze wynika z ich sytuacji materialnej - zalegają średnio 24-31 miesięcy. Wniosek? Wielu lokatorów usunąć się po prostu siłami gminnymi, czy prawnymi nie udaje.

Połowa lokatorów nie płaci na czas. Sport narodowy

Niechciane dziecko?

Gminy mają powody by traktować bloki komunalne jak niechciane dziecko. I się ich pozbywają. W latach 2017-2018 sprzedały prawie 35 tys. mieszkań - podaje GUS. To 4 proc. stanu posiadania na koniec 2016 roku. Wybudowano w tym czasie 6,7 tys. nowych mieszkań komunalnych.

Sprawdzanie pensji lokatora

21 kwietnia weszła w życie ustawa, która umożliwia gminom sprawdzanie co maksimum dwa i pół roku dochodów najemców mieszkań komunalnych. Ma to umożliwić podwyżki czynszów dla tych, których stać. Pytanie jednak zasadnicze - skoro ktoś obecnie nie płaci, to kto go zmusi do płacenia czynszu podwyższonego?