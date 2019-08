Gminy nie kwapią się ze składaniem wniosków o pieniądze na autobusy. "Biedny i tak nie dostanie"

- Pół roku temu, w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, prezes PiS i premier rządu zapowiedzieli przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Premier ogłosił, że owo "przywracanie" zacznie się już w kwietniu i w maju – pisze na blogu poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki.

Polityk podzielił się opinia na temat ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która przewiduje, że od 1 sierpnia samorządy mogą składać wnioski na dofinansowanie deficytowych linii autobusowych. Jest ona dla gmin pewnym ciężarem, bo wprawdzie samorząd otrzyma dopłatę (do końca 2021 r. złotówkę, a potem najwyżej 80 gr do wozokilometra), to jednak muszą sfinansować 10 proc. ceny usług.

- Utworzony specjalnie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, dysponuje 300 mln. zł. Okazuje się, że nawet te 300 mln. zł. to za dużo, gdyż samorządy wyczerpują – jak na razie – znikomy procent sum, które są do dyspozycji – pisze europoseł.

- Optymiści twierdzą, że do końca roku to się jeszcze zmieni, bo teraz są wakacje, urlopy. Pesymiści są przeciwnego zdania, bo większość gmin po prostu nie ma pieniędzy, by z funduszu skorzystać. Tym bardziej, że wiele nich dotknęły nowe, niespodziewane koszty, związane np. z reformą edukacji – pisze Liberadzki i apeluje do rządu, by nie ustawał w dążeniach do zlikwidowania wykluczenia komunikacyjnego.