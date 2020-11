Koniec godzin dla seniorów. Na razie tylko w jeden dzień

Godziny dla seniorów w sklepach. "To nie jest dobry pomysł"

Spore wątpliwości dotyczyły również godzin dla seniorów. Te zostają bez zmian, ale z jednym wyjątkiem. Nie będą obowiązywały 24 grudnia. Przypomnijmy, że tego dnia sklepy są czynne tylko do godziny 14. Gdyby więc dodać do tego jeszcze godziny dla seniorów, to młodsi klienci mieliby bardzo mało czasu na zakupy. A to oznaczałoby wielki tłok.