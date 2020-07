Górnictwo. Krzysztof Tchórzewski wierzy, że kryzys uda się rozwiązać

Opinia publiczna poznała we wtorek plan naprawczy dla polskiego górnictwa. Zakłada on m.in. zamknięcie trzech ruchów Kopalni Ruda (Bielszowice, Halemba, Pokój) oraz Kopalni Wujek należących do Polskiej Grupy Górniczej. Do tego dochodzą cięcia płac. 30 proc. pensji ma być uzależnione od wydajności, a górnicy mogą zapomnieć o czternastej pensji przez najbliższe cztery lata. Później jednak resort wycofał się z części planu, o czym przeczytasz tutaj.

Właśnie propozycja resortu kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina była tematem dyskusji "Super Expressu" z byłym ministrem energii. Tchórzewski stwierdził, że jest optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość górnictwa i kopalń polskich.

- Udało nam się rozwiązać kryzys w 2015 roku, uda nam się i teraz. Energetyka i górnictwo zmierza we właściwym kierunku, wszystko jest uzgodnione z Komisją Europejską i to, co do tej pory się w Polsce działo, też było z nią uzgadniane. Jest problem, ale nie jest to żadna katastrofa - ocenił Krzysztof Tchórzewski.

W ocenie byłego ministra - a obecnego posła - kryzys górnictwa wziął się z powodu ciepłej zimy i chłodnego lata. Polityk wytłumaczył, że w miesiącach zimnych nie było aż takiego zapotrzebowania na węgiel. Analogiczna sytuacja jest obecnie, ponieważ przez chłody w lecie mieszkańcy oraz firmy nie wykorzystują w nadmierny sposób np. klimatyzatorów.

- W 2015 roku jako rząd PiS odziedziczyliśmy tragiczną sytuację w górnictwie. I poradziliśmy sobie z tym, że były nadwyżki węgla. Poradzimy sobie i tym razem. Choć wtedy mieliśmy też szczęście, bo po ciepłej zimie było upalne lato. Pomożemy górnikom tak jak poprzednio - zapewnił Tchórzewski w rozmowie z dziennikiem.

W 2015 roku polskie górnictwo przeszło ogromną reorganizację. Zniknęły wtedy Katowicki Holding Węglowy oraz Kompania Węglowa, a ich majątek i zobowiązania przejęła Polska Grupa Górnicza.

Były minister ocenił też, że ewentualne zamknięcie kopalni to kwestia polityczna, do której przyczynia się tzw. pakiet zimowy. Jest to propozycja Komisji Europejskiej zwana "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Zawiera ona pakiet propozycji mających m.in. poprawić efektywność energetyczną, czy też zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych.

