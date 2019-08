Groźba katastrofy ekologicznej, głodu i wojny. Druzgocący raport IPCC

Naukowcy wskazują, że w wielu regionach wzrosła intensywność fal upałów i susz. Do tego w niektórych doszło do zmian w strefach klimatycznych - suche się rozszerzyły, a polarne skurczyły, co ma wpływ na życie wielu gatunków roślin i zwierząt. Globalnie można zaobserwować też wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wpływa na to też m.in. użytkowanie gruntów, prowadzące do wzrostu emisji gazów cieplarnianych.