Jest nowa informacja ws. akcji Wiaczesława Kantora. Wyjaśniamy

Do Grupy Azoty w imieniu Radosława Kwaśnickiego złożona została notyfikacja o utracie kontroli nad akcjami spółki będącymi w posiadaniu podmiotów powiązanych z Wiaczesławem Kantorem, tym samym ustał zarząd tymczasowy ustanowiony 11 lipca 2023 r. - podała Grupa Azoty w komunikacie. Wyjaśniamy, co to oznacza.