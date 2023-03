Grządki w centrum miasta. Znaleźli sposób na drogie warzywa

Kraków stawia na miejskie rolnictwo

Magistrat przekonuje, że Kraków, podobnie jak wiele innych miast, boryka się z konsekwencjami zmian klimatycznych, z problemem zaopatrzenia w żywność i energię. Receptą na to może być właśnie miejskie rolnictwo.

Kraków planuje stworzyć farmę miejską, na której uprawiane byłyby sezonowe warzywa i owoce. Według wstępnych planów urzędników mowa o zagospodarowaniu terenu o wielkości od jednego do nawet pięciu hektarów.

- Będziemy udostępniać miejskie tereny także mieszkańcom Krakowa, którzy będą się organizować i wspólnie będą chcieli tworzyć ogrody społeczne. Ludzie coraz częściej interesują się tego typu projektami, ponieważ mogą mieć tańszą żywność, a co ważne wiedzą skąd pochodzą owoce i warzywa. I tezy o tym, że nie da się uprawiać zdrowej żywności w mieście, są błędne. Mamy wyniki badań gleby przeprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego i one potwierdzają, że ekologiczna żywność w mieście to nie żaden mit - dodaje Katarzyna Przyjemska-Grzesik.