Gwiazdy TVP Info na antenie TV Republika. Co z zakazem konkurencji?

Co z zakazem konkurencji?

Cytowany przez portal Maciej Lipiński, radca prawny i specjalista ds. prawa konkurencji w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński&Walczak, wyjaśnia, że jeżeli dziennikarze mają w swoich umowach zapis, który zakazuje im wykonywania pracy na rzecz konkurencji podczas trwania umowy z TVP, a jednocześnie uznaje Telewizję Republika za konkurencyjny podmiot, to istnieje możliwość nałożenia na nich kar umownych. Warunek konieczny to jednak to, że kary te zostały przewidziane jako sankcje w samym dokumencie umownym.

W środę rano ministerstwo kultury podało, że we wtorek nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, a one wybrały nowe zarządy. Ministerstwo wyjaśniło, że to efekt wtorkowej uchwały Sejmu, w której posłowie wezwali Skarb Państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej.