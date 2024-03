Historyczne uderzenie w szefa NBP. Mamy głos z samego środka banku

"Ciężko na to zapracował"

- Ciężko na to zapracował. Z postulatu politycznego stała się to sprawa merytorycznie uzasadniona. Rynki nie wydają się przerażone perspektywą odsunięcia takiego fachowca od kierownicy polityki pieniężnej , więc główny argument banku w tej kwestii trudno uznać za wystarczający. Mam nadzieję, że ostatecznie wyniknie z tego unormowanie sytuacji w banku - mówi w rozmowie z money.pl osoba z NBP , znająca kulisy sprawy.

"Postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, a tym samym zawieszenie go w czynnościach, to naruszenie niezależności banku centralnego i podważenie zaufania do stabilności systemu finansowego" - stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej w opublikowanym na początku marca stanowisku.

"W naszej ocenie naruszyłoby to niezależność personalną banku centralnego, a w efekcie wywołałoby negatywne skutki dla Polaków i polskiej gospodarki , w szczególności za sprawą podważania zaufania do stabilności systemu finansowego oraz postrzegania polskiego banku centralnego jako elementu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych międzynarodowych instytucji finansowych" - stwierdziła RPP w piśmie. Dokument podpisało 6 członków spośród 9-osobowego składu Rady.

Gigantyczna strata NBP

"Według planu finansowego NBP miał w roku 2023 nie mieć zysku. Mimo to Prezes przesłał do MF pismo z informacją, że do budżetu przekaże 5 mld zł (później 6 mld zł). Ta kwota znalazła się w projekcie ustawy budżetowej. O ile wynik finansowy NBP w danym momencie w czasie się zmienia i może zależeć od wartości kursu walutowego oraz stóp procentowych w Polsce i w innych krajach - o tyle w sierpniu i wrześniu 2023 r. nie było żadnych przesłanek, by ocenić, że NBP może mieć w ogóle zysk, nie wspominając o 7 mld zł (żeby móc przekazać 6 mld zł do budżetu)" - czytamy w dokumencie koalicji rządzącej.