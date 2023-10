Hojność Orlenu odbije się na jego wynikach. Analityk nie ma wątpliwości

Tylko Palikot 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Już nie mogę się doczekać tygodnia voo wyborach, jak przeciętny obywatel naszego kraju się zdziwił. "Ale jak to 8,20zl za litr. Przeciez było po 6zl." Ja tam chciałbym, żeby PIS wygrał kolejną kadencję. Chcę zobaczyć jak dług zbliża się do 2 bilionów zł. Co roku PKB starczy już tylko na spłatę zadłużenia nabranego na lockdowny, wojne, socjalne. Nie będzie pieniędzy, żeby dziury w drodze wyremontować, na NFZ, nauczycieli, policję. Młodzi zaczną wyjeżdżać do kraju obok. Starzy nie dostaną już swoich dodatków, a inflacja i ceny leków będą powodowały spadek jakości i długości życia. Ludzie w końcu nie wytrzymają wyjdą na ulicę. Chciałbym, żeby Jarek i jego wyborcy doświadczyli tego jeszcze za żywota i pomyśleli że jednak mogli głosować na konfederacje.