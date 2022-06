"Idzie huragan". Prezes JP Morgan bije na alarm

– Ten huragan jest tuż za rogiem i zbliża się do nas – ostrzegł dyrektor generalny JP Morgan w środę na konferencji finansowej w Nowym Jorku. To ostrzejsze słowa od tych, które Jamie Dimon wypowiedział w maju, gdy prognozował "chmury burzowe".

Bankier i miliarder zaznaczył, że nie wiadomo, jak wielki kryzys czeka gospodarkę USA. Zalecił inwestorom, by przygotowali się na najgorsze. Jamie Dimon zdradził, że JP Morgan przygotowuje się na "huragan gospodarczy", poprzez konserwatywne podejście do swojego bilansu.

JP Morgan zmienił prognozy wzrostu gospodarczego USA

Co dokładnie prognozuje JP Morgan? Jego ekonomiści obniżyli w zeszłym miesiącu prognozę wzrostu gospodarczego USA na drugą połowę 2022 r. do 2,4 proc. z 3 proc., na pierwszą połowę 2023 r. do 1,5 proc. z 2,1 proc. i na drugą połowę 2023 r. do 1 proc. z 1,4 proc.