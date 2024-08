Igrzyska olimpijskie w Polsce? To będzie kosztować miliardy złotych

"Tusk gubi się w swoich narracjach. Najpierw przez wiele miesięcy twierdzi, jak to źle jest z budżetem, żeby na koniec ogłosić chęć organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce. To na wszystkim trzeba oszczędzać, ale miliardy na Igrzyska nagle się znajdą? " - napisała była premier Beata Szydło.

Ile kosztują igrzyska olimpijskie

Z budżetu państwa oraz budżetów samorządów planowano przeznaczyć po 2,2 mld euro. Według CNBC Paryż ma przekroczyć planowany budżet jedynie o 25 proc. To mało, biorąc pod uwagę dane z raportu S&P Global Ratings. "Dla kontrastu, igrzyska 2016 w Rio de Janeiro i Igrzyska 2020 w Tokio odbiegały od swoich pierwotnych budżetów odpowiednio o ponad 350 proc. i 280 proc." - zaznacza CNBC, cytując raport. Japonia miała wydać od 13 do prawie 16 mld dol.

Należy dodać, że wspomniane 8,8 mld euro nie zawiera np. kwot przeznaczonych na remont dróg. "Do tego dochodzą wydatki na bezpieczeństwo igrzysk. Te pierwotnie były szacowane na ok. 400 mln euro, ale wliczając w to pensje wszystkich zaangażowanych w ochronę zawodów żołnierzy i policjantów (pod groźbą strajku rząd może przekazać na ich premie ok. 500 mln euro), opłacenie prywatnych ochroniarzy, zakup dodatkowego sprzętu (kamery i drony), mogą być nawet kilkukrotnie wyższe" - czytamy w raporcie PIDS.