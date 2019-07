IKEA z billboardem w głośnej sprawie. "Stop zwalnianiu ludzi za cytowanie Biblii"

Jak pisaliśmy w money.pl, pracownik IKEI stracił pracę po tym, gdy sprzeciwił się polityce firmy, która wspierała akcję Miesiąca Dumy LGBT . I zachęcała do udziału w niej również swoich pracowników, głównie na internetowym, wewnętrznym forum.

"Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia" - tak rozpoczął swoją internetową wypowiedź były już pracownik Ikea. Dalej zacytował fragmenty Starego Testamentu. "Pismo Święte mówi: biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich".